My Hero Academia 4x24 svela quale sarà il destino di Eri

Si può dire che l'intera stagione 4 di My Hero Academia sia ruotata intorno a un personaggio in particolare: la piccola Eri. La bambina è stata per anni oggetto dell'avidità e brama di Overhaul, per poi passare come l'obiettivo da salvare degli eroi, tra cui Midoriya. Al Festival Culturale, i protagonisti volevano assolutamente strapparle un sorriso.

E adesso che tutto questo si è concluso, cosa ne sarà di Eri? L'episodio 24 di My Hero Academia stagione 4 sembra avere la risposta. Dopo il termine del Festival Culturale, dove è stata al centro delle attenzioni di Deku e Mirio, Eraserhead ha comunicato a tutti che Eri rimarrà alla Yuei sotto le cure del personale lì presente.

La bambina non ha nessun parente in grado di occuparsi di lei e, a causa del suo potere e gli eventi di cui è stata preda negli scorsi anni, non può rimanere in orfanotrofio. Rimanendo alla scuola superiore giapponese invece può essere tenuta sotto controllo e curata adeguatamente. Il suo potere potrebbe quindi diventare utile per aiutare Mirio Togata a recuperare il suo quirk, rimanendo nei paraggi, o in caso di necessità simili a quelle che consentirono a Deku di sfruttare il One for All al 100% della forza.