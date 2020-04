My Hero Academia 4x25: Endeaver scala un'altra classifica, è il n°1 anche di Twitter

Come aveva promesso Studio Bones la settimana scorsa, l'ultimo episodio di My Hero Academia ha avuto animazioni spettacolari. Fuoco e fiamme, infatti, caratterizzano un finale di stagione clamoroso e affascinante, al punto tale da permettere a Endeavor di scalare un'altra classifica, quella dei trend mondiali.

Su Twitter non si parla d'altro che dell'ultima puntata di My Hero Academia 4, approdata in patria questa mattina. Come di consueto, Bones ha accompagnato la fine della trasmissione con il debutto del primo trailer della quinta stagione che mostra anche la prima locandina promozionale. In italia, invece, l'appuntamento per l'ultimo episodio dell'anime è atteso per questa sera su VVVVID.

Come ben ricorderete, il 25° episodio è incentrato su una vicenda tra gli attuali 2 Hero più forti in circolazione, Endeavor ed Hawks, alle prese contro un potentissimo Nomu. Lo sconto in questione è stato talmente appagante che il padre di Todoroki ha conquistato le vette del social network sopra citato, raggiungendo la prima posizione dei trend mondiali. In parole povere, in tutto il mondo non si parla d'altro che dell'impresa di Endeavor.

Non ci resta, dunque, che rimandarvi all'ultima puntata questa sera, in attesa di tirare le somme con la nostra recensione di My Hero Academia 4. E voi, invece, vi aspettavate un traguardo del genere per l'attuale Pro Hero più forte del franchise? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.