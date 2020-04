My Hero Academia 4x25: il panico si diffonde con l'assenza del Simbolo della Pace

Tutto il mondo di My Hero Academia ricorda quando, a metà della stagione 3 dell'anime, All Might e All for One si affrontarono. La battaglia provocò l'esaurimento del One for All e la conseguente fine del Simbolo della Pace. Ciò ha portato i vertici della società a provare un nuovo approccio mentre Endeavor arrivava in prima posizione tra gli hero.

L'arrivo dell'High-End Nomu nelle fasi finali di My Hero Academia stagione 4 ha messo nuovamente in crisi la società come mai prima d'ora. Il solo Endeavor, accompagnato da Hawks, all'inizio sembrava incapace di respingere il mostro e ciò ha fatto precipitare la folla nel caos. Il Giappone stava risentendo dell'assenza del suo Simbolo della Pace, di quell'All Might che li ha fatti sentire al sicuro per anni. Quando tutto sembrava sull'orlo della catastrofe, un fan di Endeavor è intervenuto facendo osservare bene a tutti la situazione.

Lo scontro di My Hero Academia 4x25 si è poi concluso con l'ascesa di Endeavor come nuovo eroe numero 1 e capace di portarsi sulle spalle il peso del Simbolo della Pace. Ci vorrà ancora del tempo prima che conquisti la stessa fiducia che aveva All Might, ma questo è stato solo l'inizio per lui in My Hero Academia.