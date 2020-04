My Hero Academia 4x25 vede nascere il nuovo Simbolo della Pace

È arrivato su VVVVID l'episodio 25 di My Hero Academia 4, l'ultimo di questa quarta stagione. La battaglia che ha coinvolto Endeavor e Hawks contro il misterioso nomu che ha assalito la città è stata estenuante e l'esito è stato incerto fino all'ultimo.

La lotta a sorpresa partita in My Hero Academia 4x24 però si è conclusa. Endeavor ha usato tutta la forza che aveva a disposizione e, contando anche sull'aiuto di Hawks, ha scagliato un Prominence Burn capace di incenerire il nomu. Dopo essere precipitato da un'altezza straordinaria, nonostante le ferite riportate, riesce ad alzarsi in piedi e dalle fiamme emerge il braccio destro alzato, simbolo della vittoria.

L'assenza di All Might e del vecchio Simbolo della Pace del Giappone sembra aver momentaneamente sciolto i dubbi che la popolazione aveva fino a qualche minuto prima. Il panico dilagante si è trasformato in un boato di gioia quando Endeavor ha dimostrato di aver vinto. E ora che All Might non c'è più è necessario un nuovo simbolo che potrebbe essere proprio Endeavor.

Per poter osservare i frutti di questa vittoria dovremo attendere la stagione 5 di My Hero Academia, e lì Deku dovrà fare anche i conti con un evento straordinario del One for All.