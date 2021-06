My Hero Academia 5 è la 2° serie più richiesta dal pubblico USA, solo due anime in Top 10

My Hero Academia 5 è la seconda serie più richiesta del momento negli USA, con una media di interesse superiore di ben cinquantacinque volte a quello di una normale serie tv. Nell'ultima settimana di maggio la serie di BONES ha registrato numeri impressionanti online, ricevendo persino più interazioni di Saturday Night Live.

I dati condivisi arrivano direttamente dal database di Parrot Analytics, che solo qualche giorno fa aveva comunicato una crescita del 32% nella richiesta di anime negli USA, citando anche My Hero Academia tra i potenziali artefici di questo incremento. Le analisi di P.A. si basano su numero di ricerche online, interazioni social, dati di share (o numero di visualizzazioni per le serie disponibili in streaming) e altri dettagli, e come potete vedere in calce My Hero Academia 5 sembra eccellere in tutti i reparti.

Nel complesso, My Hero Academia 5 è la seconda serie tv più richiesta dal pubblico USA alle spalle del solo SpongeBob Squarepants, ormai divenuto un classico in tutto il mondo. In classifica sono presenti anche lo show Saturday Night Live e serie come Game of Thrones e Stranger Things, mentre l'unico altro anime in Top 10 è L'Attacco dei Giganti. Crescono anche Lucifer, recentemente tornato con la seconda parte della quinta stagione, e Friends, tornato con una reunion dopo ben diciassette anni dalla trasmissione del finale.

