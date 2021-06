My Hero Academia 5, l'anime andrà in pausa a luglio: le date di trasmissione

Si è conclusa la sfida tra la classe 1-A e la 1-B in My Hero Academia, evento che ha portato verso la fine della prima metà di stagione. Con l'episodio numero 100 di My Hero Academia siamo entrati in una breve parte che durerà qualche episodio e che ci trasporterà nella seconda fase di questo ciclo di puntate.

Sabato 19 giugno porterà con sé My Hero Academia 5x12, l'episodio 101 della serie, con il quale si concluderà il primo cour. E dopo? Il programma dell'anime di Studio BONES sembra chiaro.

Per ora non sono stati rivelati video promozionali o altre key visual sulla seconda parte della stagione e contemporaneamente non ci saranno cambi di orario per la programmazione dell'anime in Giappone. Ciò vuol dire che per ora vedremo in azione Deku e compagni sempre allo stesso momento e giorno su Crunchyroll.

Inoltre, dopo la trasmissione del 5x13, programmato per sabato 26 giugno, My Hero Academia andrà in pausa per una settimana saltando quindi l'uscita il 3 luglio 2021. L'anime tornerà con il quattordicesimo episodio sabato 10 luglio, dal quale partirà la corsa verso il finale di stagione.

Intanto l'anime ha apportato alcuni cambiamenti alla trama di My Hero Academia invertendo la presentazione di alcuni eventi.