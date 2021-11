My Hero Academia 5 è l'anime più visto dell'estate, ecco le classifiche di gradimento

AnimeNewsNetwork ogni settimana pubblica dei report sull'apprezzamento da parte dei fan verso gli episodi degli anime stagionali usciti quella settimana: i The Best and Worst of the Season So Far According to Readers. My Hero Academia 5 svetta per quanto riguarda i più visti ma andiamo a vedere tutte le altre classifiche.

Questi punteggi sono basati sui voti settimanali degli episodi per tutti gli anime che vengono seguiti. Alla fine della stagione, calcolano un punteggio cumulativo, che è la media di tutti gli episodi di una serie. Ecco di seguito i risultati complessivi per gli anime più votati della stagione esitva del 2021:

Miss Kobayashi's Dragon Maid S Welcome to Demon School, Iruma-kun Kageki Shoujo!! Love Live! Superstar!! The aquatope on white sand The Case Study of Vanitas To Your Eternity That Time I Got Reincarnated as a Slime Sonny Boy ONE PIECE



In prima posizione troviamo Miss Kobayashi's Dragon Maid S che torna nel 2022 con uno speciale OVA emntre in decima posizione troviamo l'anime di ONE PIECE. Tuttavia, il punteggio medio dell'episodio spesso potrebbe non riflettere ciò che la gente effettivamente pensa della serie nel suo complesso, specialmente nei casi in cui un finale sorprende positivamente o negativamente gli spettatori.

Inoltre, queste valutazioni settimanali degli episodi, specialmente verso le ultime settimane, sono inficiate dal fatto che una serie possa o non possa venire seguita dall'inizio alla fine. Infine, non vengono presi in considerazione gli anime poco popolari per i loro lettori come IDOLISH7 Third Beat! poiché sono di conseguenza poco votati.

Per questi motivi, alla fine della stagione, hanno chiesto ai propri lettori di valutare gli anime nel loro complesso. Ecco di seguito la top 10 degli anime più apprezzati della stagione estiva:

IDOLiSH7 Third Beat! (pari merito) Miss Kobayashi's Dragon Maid S (pari merito) Welcome to Demon School, Iruma-kun (pari merito) ONE PIECE Kageki Shoujo!!(pari merito) Kingdom(pari merito) That Time I Got Reincarnated as a Slime(pari merito) BEASTARS Love Live! Superstar!!(pari merito) To Your Eternity (pari merito)

La top 10 degli anime più visti della stagione estiva:

My Hero Academia 5 Miss Kobayashi's Dragon Maid S That Time I Got Reincarnated as a Slime To Your Eternity Welcome to Demon School, Iruma-kun My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X The Case Study of Vanitas Tokyo Revengers How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Tsukimichi -Moonlit Fantasy

Via lasciamo la nostra recensione di My Hero Academia 5, la serie più vista dell'estate. Di seguito invece trovate la top 10 degli anime meno apprezzati della stagione estiva:

The Detective Is Already Dead Ahare! Meisaku-kun (pari merito) Battle Game in 5 Seconds (pari merito) Digimon Adventure (pari merito) Night Head 2041 (pari merito) Peach Boy Riverside (pari merito) Blue Reflection Ray (pari merito) Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist (pari merito) D_Cide Traumerei the Animation (pari merito) Scarlet Nexus (pari merito)

Solo 22 votanti (su 3300) hanno guardato Ahare! Meisaku-kun, quindi la sua valutazione non sarebbe considerata statisticamente significativa.

La top 10 degli anime non conclusi dai lettori della stagione estiva:

The Detective Is Already Dead Drugstore in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist Scarlet Nexus The Great Jahy Will Not Be Defeated! Girlfriend, Girlfriend Tokyo Revengers Peach Boy Riverside The Dungeon of Black Company The Case Study of Vanitas Battle Game in 5 Seconds

E infine, la top 10 degli anime meno visti della stagione estiva: