My Hero Academia 5: l'anime è in pausa causa Olimpiadi, slitta l'uscita dell'episodio 19

Nel weekend dell'8 agosto si concluderanno definitivamente i Giochi olimpici di Tokyo 2020, iniziati il 23 luglio e ormai ufficialmente al giro di boa. In occasione della fine delle Olimpiadi le principali emittenti giapponesi trasmetteranno le ultime premiazioni e la cerimonia di chiusura, e di conseguenza molti anime e serie tv saranno in pausa.

BONES ha annunciato su Twitter che per questa ragione My Hero Academia 5 sarà in break per una settimana, e che di conseguenza l'episodio 5x19 slitta dal 7 al 14 agosto 2021. Per farsi perdonare, lo studio ha annunciato che lo stesso giorno le voci di Deku, Bakugo e Todoroki saranno in diretta sul canale YouTube di Toho Animation, per rispondere alle domande dei fan e parlare del nuovo film in uscita nelle sale.

My Hero Academia 5x19 segna l'inizio dell'arco narrativo denominato My Villain Academia, che ci accompagnerà fino alla fine di una quinta stagione che funge per lo più da set-up per i prossimi eventi. La serie anime infatti raggiungerà il primo climax nella Stagione 6, e considerando le ultime dichiarazioni di Kohei Horikoshi potrebbe concludersi con la Stagione 8 o 9.

My Hero Academia 5x18 è ora disponibile su Crunchyroll Italia. La storia intanto prosegue anche nel manga, con il capitolo 321 da poco disponibile su MangaPlus.