My Hero Academia 5: arriva un nuovo personaggio: cosa dovete sapere

Continuano le vicende della quinta stagione di My Hero Academia: nelle scorse ore inoltre abbiamo scoperto il nome dell'attrice che interpreterà un nuovo personaggio dell'anime prodotto dallo studio Bones.

L'account ufficiale di Twitter della serie ha condiviso con i numerosi fan qualche dettaglio in più riguardo Burnin: si tratta di un personaggio che è stato introdotto nella quinta stagione di My Hero Academia e che è già possibile vedere nella quattordicesima puntata dello show. Come sapete di tratta di una Pro Hero che lavora all'interno dell'agenzia di Endeavor, inoltre il messaggio condiviso sulla celebre piattaforma social ci permette di conoscere il nome della doppiatrice: si tratta di Misato Kawauchi, che sarà l'interprete di Burnin. In calce alla notizia trovate inoltre un'immagine dedicata a questo nuovo personaggio.

Ricordiamo che la serie è attualmente in pausa: la prossima puntata inedita andrà in onda il 10 luglio, iniziando un nuovo arco narrativo dedicato alla vicende di Izuku Midoriya e degli altri. Siamo sicuri inoltre che conosceremo meglio anche il nuovo personaggio. Cosa ne pensate del design di Burnin? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo ecco il poster di My Hero Academia dedicato alla quinta parte della stagione, mentre è già stata rivelata la durata della prossima saga.