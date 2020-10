My Hero Academia 5: arriva la stagione invernale, la nuova saga in un primo trailer

Ci siamo, dopo diversi mesi di silenzio dalla fine della quarta stagione My Hero Academia 5 torna finalmente a far parlare di sé e lo fa nel modo che tutti stavano aspettando. Al termine di un evento dedicato, lo staff ne ha approfittato per rilasciare un nuovo trailer e la nuova locandina promozionale dell'anime.

Dopo le prime anticipazioni trapelate dai leak, Studio BONES ha infine confermato il debutto di My Hero Academia 5 nella primavera del 2021. Ci separano ancora diversi mesi al debutto dell'anime, ma l'insider liborek3 ha già confermato che la produzione della stagione 5 è a un ottimo punto dei lavori e, pertanto, è lecito aspettarsi il consueto comparto tecnico a cui BONES ci ha abituati sin dalla prima serie.

Ad ogni modo, al termine di un evento dedicato al franchise è stato mostrato il nuovo trailer e la nuova locandina promozionale, quest'ultima già anticipata dai leak di Weekly Shonen Jump. La nuova clip proietta i protagonisti nella stagione invernale con la saga dedicata all'allenamento congiunto tra la Classe 1-A e 1-B. Potete dare un'occhiata voi stessi al teaser trailer nella sezione degli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, che aspettative avete per questa nuova stagione di My Hero Academia, non vedete l'ora? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo simpatico crossover con ONE PIECE.