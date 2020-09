My Hero Academia 5 arriverà nel 2021: confermato il mese di uscita

Dopo la conclusione a inizio anno di My Hero Academia 4, i fan già non vedevano l'ora di osservare Deku e i suoi compagni alle prese con nuove avventure e lezioni. Dopotutto il fumetto di Kohei Horikoshi è diventato popolarissimo, diventando il pilastro dell'odierna generazione di anime e manga.

Finora si sapeva ben poco della stagione 5 di My Hero Academia, programmata sicuramente per il 2021 ma che, a causa del Coronavirus, rischiava di slittare a tempo indeterminato. Non è però successo dato che non solo è stato confermato l'arrivo nel 2021 di My Hero Academia 5, ma i primi leak di Weekly Shonen Jump hanno rivelato anche il mese di uscita.

My Hero Academia 5 arriverà nella stagione primaverile del 2021, che inizia sempre ad aprile. Mancano quindi solo pochi mesi al ritorno di Deku e compagni sul piccolo schermo. La stagione proseguirà la narrazione del manga, riprendendo dalla fine della saga di Endeavor. Quanti episodi e quali archi saranno adattati in My Hero Academia 5 restano ancora un mistero, ma sicuramente nei prossimi mesi verranno svelati i primi trailer e le nuove informazioni con tanto di personaggi inediti.

Siete pronti per rituffarvi al liceo Yuei e assistere alle nuove sfide tra il mondo degli eroi e quello dei criminali?