My Hero Academia 5, l'autore festeggia la messa in onda: il disegno di Horikoshi

Il mangaka Kohei Horikoshi, che negli ultimi anni è diventato famoso per aver portato My Hero Academia su Weekly Shonen Jump, è particolarmente attivo su Twitter. Sul social dell'uccellino azzurro infatti da diversi anni pubblica varie illustrazioni e bozze per intrattenere i fan.

Non poteva quindi esimersi dal preparare un nuovo disegno in vista dell'arrivo di My Hero Academia 5 sui teleschermi giapponesi e mondiali. Il 27 marzo inizierà la nuova stagione di My Hero Academia con un episodio riassuntivo che ricorderà agli spettatori tutto ciò che è successo in passato. In vista di quest'appuntamento, Kohei Horikoshi nelle scorse ore ha caricato sul suo account Twitter un disegno con Ochako Uraraka e Kinoko Komori.

Una ragazza della classe 1-A e un'altra della 1-B della Yuei insieme, che cenano spensieratamente a un tavolo, mentre negli episodi della prossima stagione di My Hero Academia le vedremo in azione su fronti opposti in una sfida accesissima. Al tavolo ci sono del riso, verdure tagliate e una zuppa di miso, classiche pietanze mangiate in Giappone. Kohei Horikoshi ovviamente non vede l'ora di guardare il primo episodio dell'anime, come recita la didascalia allegata.

My Hero Academia 5 è uno degli anime più attesi della stagione primaverile del 2021 dai fan.