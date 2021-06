My Hero Academia 5 avrà nuove opening ed ending: annunciate le sigle in arrivo

My Hero Academia 5 è arrivato a 100 episodi, un traguardo importante per l'anime super eroistico nato dal manga di Kohei Horikoshi. Tuttavia, nelle ultime settimane l'anime ha anche concluso il proprio first cour, ovvero i primi 12 episodi della stagione. Ciò significa nuove sigle in arrivo per My Hero Academia 5.

Al momento, a cantare l'opening "No. 1" che apre gli episodi di My Hero Academia 5 è il gruppo DISH, mentre dell'ending "Ashiato" se ne sono occupati i The Peggies. Due canzoni che però verranno sostituite a breve con l'arrivo dei prossimi episodi.

Insieme al nuovo arco narrativo di My Hero Academia 5 debutteranno anche la nuova opening e la nuova ending. La sigla d'apertura sarà "Merry-Go-Round" cantata dai MAN WITH A MISSION, già noti per il loro lavoro su anime come Vinland Saga, Golden Kamui, Inuyashiki e tanti altri. Invece per la sigla di chiusura ci sarà la canzone "Uso ja nai", cantata da Soushi Sakiyama, che in campo anime aveva già contribuito all'ending di 2.43: Seiin High School Boys Volleyball Team.

Avete apprezzato le precedenti opening ed ending di My Hero Academia 5? Presto l'anime cambierà radicalmente toni con il prossimo arco narrativo, non perdetevi gli episodi in streaming gratuito e legale su Crunchryoll.