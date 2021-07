My Hero Academia 5: Bakugo ha appreso un importante lezione durante il suo tirocinio

Dopo l'esercitazione congiunta con i rivali della Classe 1-B, gli aspiranti eroi del Liceo Yuei di My Hero Academia sono stati richiamati in servizio presso le agenzie dei migliori heroes in circolazione. Senza più la guida di Best Jeanist, misteriosamente scomparso, Bakugo si è affidato a Endeavor, successore di All Might nel ruolo di numero uno.

Accettando l'invito di Shoto, Deku e Bakugo hanno svolto il loro tirocinio presso l'Agenzia di Endeavor. Durante questo periodo in compagnia del No.1 Hero, i "Tre Moschettieri" della Classe 1-A hanno però imparato quanto sia ampio il divario tra loro e il lavoro quotidiano di un eroe professionista.

Bakugo, in particolare, si è reso conto che nonostante la sua abilità sia cresciuta a dismisura, quello che ha appreso non è ancora abbastanza. Il ragazzo esplosivo sta cercando in tutti i modi di limare le sue lacune, imparando a collaborare con gli altri e a conoscere i veri valori della forza.

Endeavor potrebbe essere la figura giusta per lui, dato che da quando è stato nominato Number One ha subito un cambiamento impressionante. Se prima era ossessionato dal voler raggiungere All Might, ora punta a diventare un Simbolo della Pace a tutti gli effetti e a voler risolvere i problemi con la sua famiglia.

Inizialmente restio nei confronti di Deku e Bakugo, nel corso della saga il Flame Hero ha finalmente preso sotto la sua ala protettrice il trio. Sapendo dell'imminente attacco in massa dei villain, Endeavor ha infatti deciso di preparare al meglio i suoi giovani allievi, nonché futuri protettori della società. Riuscirà a contribuire alla crescita di Bakugo?

