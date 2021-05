My Hero Academia 5: Bakugo non sembra più lo stesso, ecco il suo cambiamento

La quinta stagione animata di My Hero Academia è sotto accusa da parte della community, che ritiene il Joint Training Arc troppo lento e non esattamente spettacolare. Tuttavia, il meglio sta per cominciare; presto entreremo nel vivo delle sfide più epiche ed emozionanti.

Grande protagonista dell'ascesa della Stagione 5 di My Hero Academia sarà Bakugo, pronto a mettere a ferro e fuoco i rivali della Classe 1-B. D'altronde, Katsuki ha sempre avuto problemi nel controllare il suo temperamento e anche nel quarto round del test proverà a far esplodere qualsiasi cosa lo circondi.

Tuttavia, dai suoi primi giorni al Liceo Yuei Bakugo sembra quasi un'altra persona. L'influenza di Deku e di All Might hanno mitigato alcuni aspetti del suo carattere, facendogli comprendere che non è più solo e che può contare sull'aiuto dei suoi preziosi compagni di squadra. Inoltre, il suo obiettivo è radicalmente cambiato: se prima voleva solamente far esplodere i suoi avversari, ora è conscio che deve "salvare le persone per vincere e vincere per salvare le persone".

Insieme a Earphone Jack, Sugarman e Cellophane, Bakugo promette a se stesso e ai suoi amici di vincere la battaglia in meno di cinque minuti, un obiettivo impensabile se si pensa che il round precedente è terminato poiché i venti minuti a disposizione erano terminati.

In passato, il biondo aspirante eroe avrebbe lasciato indietro i suoi amici e sarebbe partito solitario all'attacco per mantenere la parola data, ma il nuovo Bakugo ha una nuova mentalità. Ora è un leader, determinato sia in attacco che in difesa e disposto a fidarsi e a mettersi in gioco per i propri compagni.

L'episodio 5x09 di My Hero Academia è finalmente arrivato su Crunchyroll. Ecco l'esplosione d'adrenalina del quarto round di My Hero Academia 5.