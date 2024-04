My Hero Academia, 5 volte in cui Bakugo si è rivelato il migliore protagonista dell'opera

In qualità di una delle matricole più promettenti della prestigiosa accademia UA Bakugo si è da subito mostrato come arrogante, sicuro di sé, e competitivo. Col proseguire della narrazione di My Hero Academia, tuttavia, ha svelato il suo lato più umano, dimostrandosi buono compiendo azioni a dir poco eroiche e riconoscendo i propri errori.

Andiamo, quindi, a ripercorrere le 5 volte in cui Bakugo si è rivelato un grande eroe, forse il migliore tra gli studenti del primo anno, limitandoci a quanto visto fino alla sesta stagione dell’anime.

In fondo alla classifica troviamo il momento in cui Bakugo decide di sacrificarsi e lasciarsi rapire dai Villain che hanno organizzato un assalto durante il ritiro estivo dei giovani Heroes del liceo Yuei. La determinazione mostrata dal ragazzo è incredibile, soprattutto quando intima a Deku di rimanere indietro, e sottolinea quanto tenga ai suoi compagni a tal punto da lasciarsi rapire, ignaro di quanto gli accadrà.

In quarta posizione si classifica la scena in cui Bakugo rivela i propri sensi di colpa per aver costretto All Might ad intervenire contro All For One per liberarlo, e derivanti soprattutto dalla fine della carriera da Hero del grande Simbolo di Pace. In quell’occasione si assiste alla sua vera sensibilità, nascosta dietro una falsa sicurezza in sé stesso e nelle proprie capacità costruita solo per difesa, ed emerge un Bakugo cresciuto, provato dal peso delle responsabilità.

Spostiamoci dalla narrazione regolare per arrivare ai film della serie. In My Hero Academia: Heroes Rising, Bakugo unisce le forze con Midoriya per fronteggiare Nine, Villain chiamato così per via del numero di Quirk ricevuti da All For One. Nel farlo, Deku decide di condividere il One For All con Kacchan. Vedere Bakugo utilizzare con sinergia i suoi poteri e quelli dell’OFA, spostandosi con esplosioni e a una velocità impressionante, ha colpito milioni di spettatori, ed entra di diritto tra le sue scene migliori.

In seconda posizione troviamo, invece, la toccante sequenza in cui Bakugo chiede scusa a Midoriya riguardo i loro trascorsi e la loro rivalità, alimentata unicamente da lui. Deku stava passando una fase molto complicata della sua carriera, avendo deciso di allontanarsi da tutti per evitare di metterli in pericolo. Ma poco prima di essere sopraffatto da un Villain, Midoriya viene raggiunto e salvato dai suoi compagni, e Bakugo si avvicina a lui chiedendogli scusa per tutto, e sottolineando l’importanza di collaborare per poter proteggere tutti.

Infine, il momento in cui Bakugo ha brillato nell’anime è stato nella parte finale della sesta stagione, quando si è lanciato verso Midoriya, togliendolo dalla traiettoria di un devastante attacco di Shigaraki, e restando ferito al suo posto. Deku era già provato dal confronto col Villain, e considerata la sua importanza come erede del One For All, Bakugo si è mosso automaticamente, sacrificandosi per proteggerlo. Un gesto a dir poco eroico, che evidenzia ancora una volta il suo animo buono e altruista.

Prima di salutarci, ecco la classifica delle stagioni dell’anime di My Hero Academia, dalla peggiore alla migliore.

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.