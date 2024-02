My Hero Academia, le 5 battaglie più belle dell'anime di Bones

Come ogni buon shonen che si rispetti anche My Hero Academia può vantare una serie di scontri e battaglie diventate memorabili, e quando ad animare certe scene c’è un team talentuoso come quello di Bones, queste diventano praticamente indelebili dalle menti degli spettatori. Ecco, dunque, le 5 battaglie più belle dell’anime.

Torniamo indietro di qualche stagione, a quando Deku si ritrovò contro il Villain conosciuto col nome di Muscular. Quando non aveva ancora accesso all’insieme di abilità garantite dal One For All, e derivanti dai suoi precedenti utilizzatori, Midoriya riuscì a tenere testa a Muscular grazie ad una determinazione ferrea, e ad un’immensa resistenza. Il rematch tra i due presente nella sesta stagione, ha poi dimostrato l’incredibile crescita del protagonista.

In quarta posizione troviamo la straordinaria alleanza tra Endeavor e Hawks, due dei migliori Pro Heroes, contro la minaccia rappresentata dai Nomu nella quarta stagione. La battaglia si contraddistingue per essere una delle più intense dell’opera, ma ha svolto anche il compito di promuovere la rinascita della Hero Society dopo l’addio di All Might.

Rimanendo nella quarta stagione, troviamo poi Deku contro Kai Chisaki, leader della Shie Hassaikai conosciuto anche come Overhaul. In questa occasione Deku raggiunge il 100% del suo potenziale per difendere la piccola Eri, aggiungendo un tassello fondamentale alla sua crescita. Il momento più sensazionale della terza stagione è indubbiamente rappresentato dal confronto tra All Might e All For One, che si conclude con la definitiva caduta di entrambi dai loro rispettivi ruoli, cedendo così la rappresentanza dell’eterna lotta tra bene e male alle nuove generazioni di Heroes e Villains.

E concludiamo questa classifica proprio con lo scontro più rappresentativo dei nuovi esponenti: Deku contro Shigaraki, nella sesta stagione dell’anime. La preparazione dei due, consapevoli delle rispettive responsabilità, e l’aggiunta di nuove tecniche a dir poco spettacolari e devastanti, hanno dato vita alla battaglia più memorabile vista finora, tenendo alto l’interesse per ciò che vedremo nella prossima stagione.

Prima di salutarci, vi lasciamo alla nuova visual sulla settima stagione di My Hero Academia, e ad un simpatico cosplay di Toga e Twice.