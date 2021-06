My Hero Academia 5: BONES al lavoro sul 2° cour, annunciato un nuovo brano di Yuki Hayashi

My Hero Academia 5 è una manciata di episodi dal giro di boa, e naturalmente i ragazzi di Studio BONES stanno proseguendo i lavori per garantire la massima qualità fino al season finale. Recentemente, il compositore Yuki Hayashi ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori, annunciando che presto potranno sentire un suo nuovissimo brano originale.

Yuki Hayashi cura la produzione musicale dell'anime di My Hero Academia dal 2016, data di uscita della prima stagione. Nel corso degli ultimi cinque anni il musicista ha avuto modo di fondare una propria etichetta e iniziare a lavorare su molti altri anime rilevanti tra cui Haikyu!! e il remake di Shaman King, ma My Hero Academia rimane la sua opera magna, e "You Say Run" la sua più grande hit.

Il 1 giugno 2021, Hayashi ha affermato di aver iniziato la composizione di un nuovo brano per la quinta stagione dell'anime, che purtroppo non potremo sentire prima dell'inizio del secondo cour. La traccia, infatti, accompagnerà alcune scene dell'arco narrativo di Re-Destro, che dovrebbe occupare la seconda metà della Stagione 5. Considerando che la composizione musicale è solitamente l'ultimo step della produzione, possiamo anche ipotizzare che i lavori sulla seconda parte stiano proseguendo senza intoppi.

Fino ad oggi, la quinta stagione di My Hero Academia 5 ha per lo più riutilizzato brani realizzati per le stagioni precedenti, come l'iconica "You Say Run" citata in precedenza e l'ottima "Red Riot" composta per la quarta stagione. In attesa di scoprire cos'altro bolle in pentola, vi lasciamo alle anticipazioni di My Hero Academia 5x11.