My Hero Academia 5: il capoclasse Iida ha premuto il pedale dell'accelleratore

Nel corso del Joint Training Arc, sia gli aspiranti eroi della Classe 1-A che quelli della Classe 1-B stanno mostrando gli incredibili progressi compiuti dal momento del loro ingresso nel Liceo Yuei. Nella nuova puntata di My Hero Academia Stagione 5 è il capoclasse Tenya Iida a mettersi sotto i riflettori, scopriamo perché.

Con una vittoria ciascuno, l'addestramento congiunto tra le due sezioni di primini è arrivato al terzo round, combattimento che per la Classe 1-A coinvolge Shoto, Iida, Ojiro e Shoji. La battaglia, cominciata nella puntata precedente, aveva visto gli aspiranti eroi cadere nella trappola della Classe 1-B, che guidata da Tetsutetsu ha dato vita a un feroce assalto.

Tuttavia, il capoclasse Iida non permetterà assolutamente che i suoi compagni si arrendano o che vengano sconfitti. Sotto consiglio di suo fratello maggiore, l'Hero Ingenium caduto vittima di Stain, Iida aveva rimosso con grande sofferenza gli scarichi nelle gambe. Allenandosi senza di essi, sui suoi polpacci sono spuntati dei nuovi propulsori: in My Hero Academia 5 Iida ha messo il turbo.

Sviluppando ulteriormente il suo Quirk, il capoclasse ha dato vita a una nuova tecnica, il Recipro Turbo, che, come vedete nel video in calce all'articolo, gli permette di andare alla massima velocità per ben dieci minuti. In questo lasso di tempo, Iida possiede una rapidità ineguagliabile, risultando imprendibile per qualsiasi altro partecipante al terzo round. Cosa ne pensate di quest'abilità pazzesca?

Nel mentre, anche Todoroki ha scatenato tutta la sua potenza nel nuovo episodio di My Hero Academia. Su Crunchyroll è arrivato l'episodio otto di My Hero Academia.