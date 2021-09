My Hero Academia 5: chi è Trumpet e come funziona il suo quirk

Non c'è solo la League of Villain, il gruppo di Shigaraki, a mettere i bastoni tra le ruote agli eroi nel mondo di My Hero Academia. Per lungo tempo c'è stata un'altra organizzazione di criminali a operare sotto traccia, in nome del villain ormai morto Destro. Il figlio Rikiya Yotsubashi ha raccolto personalità importanti per un nuovo gruppo.

L'armata di Re-Destro ha mostrato il suo potenziale in una battaglia cittadina, con la League of Villain messa duramente alle strette. Come abbiamo visto negli ultimi episodi di My Hero Academia stagione 5, sono alcuni personaggi in particolare da temere. Tra i generali dell'Armata di Liberazione dei Quirk c'è Koku Hanabata, alias Trumpet.

Capo del partito politico Cuore e Mente, è uno dei bracci destri di Yotsubashi. Il suo quirk è Incitamento, con il quale Trumpet può trasformare la sua voce in impulsi elettromagnetici. Se qualcuno lo ritiene degno di essere un leader ascolta la sua voce, allora riceverà un potenziamento sia a livello fisico che mentale. In questo modo Trumpet può potenziare la folla di fedeli e lanciarli in battaglia.

È stato Spinner ad affrontare questa realtà negli scorsi episodi di My Hero Academia 5 e, per un politico, si è rivelato un potere piuttosto azzeccato.