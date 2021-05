My Hero Academia 5: la classe 1-A riunita in una nuova immagine promozionale

Il successo di My Hero Academia continua a crescere, e così anche la popolarità di Izuku Midoriya e dei suoi compagni, protagonisti dell'ultima immagine pubblicata per promuovere la colonna sonora ufficiale della quinta stagione dell'anime, diventata disponibile all'acquisto in seguito alla pubblicazione delle diverse cover delle tracce.

L'illustrazione presentata, che potete vedere nel post condiviso da @Atsushi101X riportato in calce, che sarà contenuta nella versione CD della OST, non è sicuramente tra le più originali, in quanto Midoriya, Ochaco, Ashido, Mineta, Shoto, Bakugo e Iida appaiono su uno sfondo piuttosto anonimo. Tuttavia dalle loro espressioni si evince la forza di volontà, e la profonda convinzione, nel voler dimostrare la loro superiorità rispetto agli studenti della Classe 1-B, almeno per quanto riguarda l'allenamento congiunto ideato dagli insegnanti Aizawa e Kan.

Non è ancora chiaro se la versione CD conterrà altre illustrazioni originali, magari dedicate anche ai Villain e ai Pro Hero più importanti, come l'attuale numero 1 Endeavor, ma anche considerando la pericolosa missione in cui si trova coinvolto Hawks. Cosa ne pensate di questa immagine promozionale? Fatecelo sapere come di consueto con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Todoroki ha scatenato tutta la sua potenza nell'ultimo episodio, e vi lasciamo ad un originale cosplay femminile dedicato al Villain Dabi.