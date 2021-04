My Hero Academia 5: cosa lega Tokoyami al Pro Hero Hawks? Scopriamolo

L'ultimo episodio di My Hero Academia è entrato nel vivo dell'addestramento degli studenti delle classi 1-A e 1-B, mostrando la loro seconda battaglia e soffermandosi in parte sul rapporto tra Hawks, e il giovane Fumikage Tokoyami, possessore del Quirk Dark Shadow, e inizialmente restio a seguire gli insegnamenti del Pro Hero numero 2.

Durante la seconda battaglia tra le classi del liceo Yuei, veniamo quindi riportati indietro tramite un flashback durante il quale lo stesso Hawks ammette di non essere pronto, o minimamente capace, di istruire la nuova generazione di Heroes, ma decide di seguire Tokoyami perché particolarmente interessato al suo potere, e soprattutto a trovare un aiutante che possa recuperare più informazioni riguardo l'Unione dei Villain, preparandosi così alla sua missione sotto copertura.

Come apprendiamo nel corso dell'episodio, Hawks è stato comunque in grado di insegnare al giovane come accumulare il potere del Black Fallen Angel, che non solo gli permette di sprigionare il massimo potenziale di Dark Shadow, ma anche di volare. Attualmente il Pro Hero numero 2 è impegnato in una missione estremamente pericolosa, per scoprire i segreti dietro gli esperimenti biologici sui quali stanno lavorando Shigaraki e i suoi sottoposti.

Ricordiamo che la quinta stagione ha mostrato l'incredibile crescita di uno studente, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 5x05 di My Hero Academia.