My Hero Academia, 5 cose che vorremmo vedere prima della fine

La fine di My Hero Academia è molto vicina e, in particolare, in My Hero Academia 416 c'è stato un pugno forse decisivo per le sorti dello scontro attualmente in corso. Prima della conclusione dell'opera però, sarebbe bello che alcune sottotrame trovassero un degno epilogo. Attenzione, seguono spoiler su My Hero Academia.

Innanzitutto, dopo lo splendido Redemption Arc vissuto da Endeavor, sarebbe meraviglioso se, nei capitoli finali del manga, Kohei Horikoshi concedesse all'eroe n°1 la possibilità di godersi i meritati festeggiamenti per la vittoria a tavola con la propria famiglia, finalmente unita e inseparabile.

Un elemento che sarebbe splendido riscoprire nel finale dell'opera è quello della coralità del cast. Se in circa metà della storia di My Hero Academia tutta i compagni di classe di Deku erano stati fondamentali, piano piano il loro ruolo è andato scemando, lasciando al protagonista, a Bakugo e Todoroki ogni scontro importante. Ovviamente, sembra difficile in questo momento poter dare spazio ad un loro intervento a supporto di Midoriya Izuku, ma sognar non nuoce.

Dopo il percorso compiuto parallelamente da Deku e Shigaraki Tomura nel corso di My Hero Academia, il villain principale dell'opera supereroistica merita di morire in modo degno, con una ritrovata consapevolezza di sé, abbandonando ogni tormento interiore che lo ha segnato completamente e reso la spietata minaccia che tutti conosciamo.

Successivamente, come in quasi ogni battle-shonen che si rispetti, non dovrebbe mancare in My Hero Academia un time-skip che dia spazio alle nuove generazioni di eroi e che mostri quelli che abbiamo imparato ad amare in una loro versione adulta, matura e più forte.

Infine, anche se sono in molti ad aspettarselo, sarebbe bello che l'ultimo atto da eroe di Deku fosse quello di rinunciare per sempre al One For All, ritornando ad essere un personaggio privo di poteri, come all'inizio di My Hero Academia, ma con una consapevolezza diversa, di chi è stato l'eroe più grande di tutti e che continuerà a tramandare le lezioni apprese sul suo cammino, magari, come professore dell'Accademia per diventare eroi.

