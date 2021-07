My Hero Academia 5: il criptico messaggio di Hawks, cosa intende comunicare?

Con l'allenamento congiunto tra le due classi del primo anno del Liceo Yuei giunto al termine, la Stagione 5 di My Hero Academia si è addentrata in un nuovo arco narrativo, quello dell'Agenzia di Endeavor. Mentre Deku, Shoto e Bakugo prestano servizio sotto il controllo dell'Hero No.1, Hawks continua la sua missione segreta.

L'Endeavor Agency Arc, che ha sostituito una delle saghe più attese dal fandom, è incentrato su Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, la trinità della Classe 1-A chiamata a svolgere servizio sotto il controllo diretto dell'attuale eroe numero uno.

In My Hero Academia 5x14, disponibile su Crunchyroll per gli utenti premium, i tre aspiranti eroi seguono Endeavor nella sua missione giornaliera: abbattere un villain il cui potere gli consente di controllare i vetri nei suoi dintorni. Improvvisamente, al gruppetto si aggiunge Hawks, il quale consegna al Flame Hero una copia di un libro noto come Meta Liberation War.

Dallo sguardo dell'eroe numero due, appare immediatamente evidente che quest'opera non sia una lettura qualunque. Il libro è stato acquisito durante la missione sotto copertura in cui è attualmente impegnato Hawks, che dopo averlo letto e riesaminato più volte, nasconde un messaggio criptato all'interno della copia regalata a Endeavor.

Ribadendo ancora una volta come il titolo di eroe numero uno sia più che meritato, Endeavor si rende immediatamente conto del messaggio nascosto. I Villain, che contano centomila membri tra le proprie fila, stanno progettando di attaccare la società degli eroi entro quattro mesi. Come reagiranno i Pro Heroes a questo assalto?

Nel frattempo, ecco le nuove opening ed ending di My Hero Academia 5.