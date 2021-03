My Hero Academia 5: una curiosa svista nel primo episodio stravolge l'aspetto di Dabi

Attesa dai fan di tutto il mondo, la quinta stagione di My Hero Academia ha finalmente fatto il suo debutto. Ma con gli occhi attenti della community addosso, una piccola svista non è passata inosservata. I fan di Dabi sono in "rivolta", cosa è successo al villain?

La premiere di My Hero Academia 5 è stata accolta con grande calore dal pubblico, ma un dettaglio che potreste aver non notato ha fatto storcere il naso ai supporter di Dabi, i quali hanno notato qualcosa di piuttosto strano in lui.

L'evento in questione è legato al cliffhanger dell'episodio. Dopo aver avuto un flashback sulla battaglia con l'High-End Nomu, Endeavor si ricongiunge al Wing Hero Hawks. I due, però, non sono soli; a loro si unisce Dabi, il quale appare misteriosamente sulla scena minacciando il Number One Hero. Tuttavia, osservando attentamente il criminale, i fan hanno notato un curioso particolare nel suo aspetto.



Parte del volto di Dabi, dalla mascella alle orecchie, è completamente bruciata a causa del suo spaventoso Quirk. Ma come notato dagli spettatori più attenti, nella premiere di My Hero Academia 5 le orecchie di Dabi non sono ustionate. Come potete ammirare dal frame in calce all'articolo, le orecchie di Dabi non hanno la tipica tonalità violacea con cui vengono evidenziate le sue "vecchie ferite".

Questa non è la prima volta che Dabi subisce una svista del genere, e a questo punto immaginiamo che non sarà nemmeno l'ultima. La fanbase del villain, però, è pronta a segnalare qualsiasi errore e se tale evenienza dovesse ripetersi è pronta a insorgere.

E voi vi siete mai accorti di errori del genere? Se si, fateci sapere quali con un commento nel box sottostante! Commentiamo l'inizio della nuova stagione in questo video di My Hero Academia 5x01.