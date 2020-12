My Hero Academia 5 ha una data di uscita: esordirà prima del previsto nel 2021

Come ormai i fan dell'animazione ben sanno, gli anime iniziano e finiscono in finestre ben precise, denominate stagioni. Ogni trimestre coincide infatti a una stagione denominata invernale, primaverile, estiva o autunnale a seconda del periodo. E ricorderete anche che My Hero Academia 5 era stato annunciato per la prossima primavera.

Ciò poteva voler dire che My Hero Academia 5 avrebbe esordito nelle prime settimane di aprile, mese di inizio della stagione primaverile. Tuttavia i nuovi leak di Weekly Shonen Jump #03-04 hanno dato informazioni diverse. Secondo le comunicazioni della casa editrice Shueisha infatti, My Hero Academia 5 esordirà leggermente in anticipo rispetto ai piani.

Nel comunicato che è stato ripreso da alcuni volti noti di Twitter, è stato comunicato che My Hero Academia 5 esordirà il 27 marzo 2021 alle ore 17:30 giapponesi. L'inizio è stato anticipato di una settimana, probabilmente per presentare un episodio riassuntivo come accaduto con le passate stagioni dell'anime, per poi dare inizio alla nuova storia vera e propria da aprile. Se non ci fosse invece l'episodio riassuntivo, potremmo vedere una stagione 5 di My Hero Academia leggermente più lunga del normale.

Con la Jump Festa 2021 in vista, non mancheranno di certo altre informazioni su My Hero Academia 5.