My Hero Academia 5 debutta il 27 marzo con un episodio originale, online il nuovo trailer

Mentre il manga di My Hero Academia si avvicina alla conclusione, Studio BONES è finalmente pronto a trasmettere la quinta stagione della serie anime, in cui saranno adattati due archi narrativi estremamente importanti. A questo proposito, Toho ha recentemente pubblicato un nuovo teaser trailer, confermando anche che il primo episodio sarà riassuntivo.

La quinta stagione dell'anime di My Hero Academia sarà quindi composta dai soliti 24 episodi più uno, il primo, che a quanto pare sarà completamente originale e ripercorrerà gli eventi più importanti delle passate stagioni. La prima, vera puntata della Stagione 5 è quindi attesa per il 3 aprile 2021, quando prenderà il via la Saga dell'allenamento congiunto con la 1-B, anticipata dal teaser visibile in calce.

La Stagione 4 di My Hero Academia ha adattato 72 capitoli in 24 episodi, l'equivalente di due archi narrativi principali e due mini-saghe, rispettivamente dedicate al recupero della licenza provvisoria di Bakugo e Todoroki e al debutto di Endeavor nel ruolo di eroe numero uno. La Stagione 5 potrebbe quindi adattare le successive tre, raccontate nei capitoli dal 191 al 252, trasponendo gli eventi dell'ultima, clamorosa saga nell'intera Stagione 6, che potrebbe essere l'ultima o meno a seconda della lunghezza dell'arco narrativo finale.

In calce potete dare un'occhiata al nuovo teaser trailer, in cui vengono mostrate alcune scene inedite della nuova stagione. In attesa dell'uscita dei nuovi episodi, potete dare un'occhiata al nostro riassunto completo dell'anime di My Hero Academia, in modo da arrivare preparati alla premiere.