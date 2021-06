My Hero Academia 5: Deku riuscirà a tenere il passo di One For All? Ecco la sua debolezza

L'arco narrativo dell'allenamento congiunto tra le due classi del primo anno del Liceo Yuei è ufficialmente terminato. La 1-A è riuscita a strappare la vittoria dopo un lungo combattimento, ma nel quinto e ultimo round dell'esercitazione è emersa la debolezza di Deku. Scopriamo il punto debole del protagonista di My Hero Academia

My Hero Academia 5x11 ha portato a termine una delle saghe più criticate della serie animata. Accusato dalla community di essere stato troppo lento, il Joint Training Arc è stato necessario per evidenziare i progressi compiuti da ciascuno studente. In particolare, questo arco narrativo è stato vitale per lo sviluppo di Deku, il quale ha risvegliato una nuova Unicità, il Blackwhip del Quinto Possessore di One For All.

Cedendo alle provocazioni di Monoma, Midoriya si è lasciato andare alla furia cieca perdendo il controllo del suo corpo, fattore scatenante per il risveglio del Blackwhip. Questo pericoloso nuovo potere è stato fermato unicamente grazie all'intervento di Uraraka e di Shinso, che con il suo lavaggio del cervello è riuscito a bloccare il rivale.

Esattamente come accadeva inizialmente con il One For All, Deku non è ancora in grado di controllare il nuovo Quirk, che pare causargli un dolore lancinante in tutto il corpo. Ancora una volta, il corpo del giovane Izuku dovrà tenere il passo con l'eredità lasciatagli sulle spalle da All Might e da tutte le precedenti Vestigia.

Come rivelato da Daigoro Banjo, lentamente Deku risveglierà nuovi poteri, per cui il ragazzo dovrà allenarsi duramente per riuscire a domarli tutti e sfruttarli nella lotta contro i villain. Ecco immagini e sinossi di My Hero Academia 5x12.