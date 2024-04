My Hero Academia, 5 volte in cui Deku ha avuto salva la vita per il plot armor

Izuku Midoriya, il protagonista di My Hero Academia, è famoso per le sue incredibili gesta eroiche, il suo fantastico Quirk e il suo cuore altruista. Ma c'è un altro aspetto che lo distingue: lo spesso plot armor che lo protegge.

In diverse occasioni, Deku si è trovato in situazioni estremamente pericolose, ma n'è sempre miracolosamente uscito grazie a una serie di eventi fortuiti o interventi provvidenziali da parte di altri personaggi. Di seguito, alcuni esempi eclatanti prima della stagione 7 di My Hero Acdemia:

Lady Nagant e la Fortuna Impossibile: La letale assassina Lady Nagant, famosa per la sua mira infallibile, non riesce a centrare Deku con nemmeno un colpo. Grazie al One For All del ragazzo, ma anche a più di un pizzico di fortuna, Deku sfugge persino a un'esplosione a distanza ravvicinata.

Stain e lo Spirito Eroico: Stain, l'assassino degli eroi, risparmia la vita a Deku, colpito dal suo puro spirito eroico. Se non fosse stato per questo ripensamento del villain, Deku e gli altri aspiranti eroi che erano con lui sarebbero stati probabilmente uccisi.

Overhaul e il Quirk di Eri: Mentre Overhaul cerca di distruggere Deku e il One For All, Eri, con il suo Quirk di riavvolgimento in My Hero Academia 4, lo riporta continuamente in vita. Considerando che Eri non ha alcun controllo o fiducia nel suo Quirk, ed è anche pietrificata all'idea di usarlo a causa del suo passato, stupisce come Deku l'abbia convinta a usarlo.

La guerra e l'Eroismo... degli altri: Nel tentativo di proteggere gli altri eroi da Shigaraki, Deku decide di combattere contro il villain da solo, mettendosi in pericolo. Solo l'intervento provvidenziale di Bakugo lo salverà da morte certa. Alla fine, se Deku riesce a sopravvivere è solo grazie al coraggio e al sacrificio dei suoi compagni.

L'iscrizione allo Yuei grazie a Uraraka: Nonostante quanto abbia lavorato duramente, Deku fallisce l'esame pratico di ammissione per entrare allo Yuei. Tuttavia, durante l'esame, riesce a salvare Uraraka da uno dei robot infuriati. Spinta da un senso di gratitudine nei confronti del ragazzo, Uraraka gli darà molti dei suoi punti in modo che possa accedere al Corso di Eroe della scuola.

Questi sono solo alcuni esempi di come il plot armor abbia protetto Deku nel corso delle sue avventure. La sua tenacia, il suo cuore puro e la sua capacità di ispirare gli altri sono senza dubbio ammirevoli, ma è innegabile che la sua fortuna in alcune situazioni abbia sfidato ogni tipo di logica.

