My Hero Academia 5: Deku in versione femminile in questo cosplay di Akakioga

Dopo aver visto la seconda puntata della quinta stagione di My Hero Academia, vi segnaliamo questo cosplay dedicato a Deku, il protagonista dell'opera, ricreato in versione femminile dall'artista Akakioga.

Trovate le foto in calce alla notizia, condivise nel profilo di Instagram di @akakioga e che ci mostra il protagonista Izuku Midoriya in versione femminile e con indosso il classico costume da supereroe di Deku. Insieme all'immagine è presente questo commento di Akakioga: "Sono Izuku Midoriya! Se potessi ottenere un quirk, quale sceglieresti? Penso che io punterei ad uno che mi permette di trasformarmi, oppure che mi renderebbe in grado di controllare gli elementi come il fuoco o l'acqua! Sarebbe così difficile da scegliere! Amo tantissimo l'universo di My Hero e tutte le possibilità che ci sono con i quirk! Sono una grande appassionata di anime con supereroi buoni e cattivi, per questo è l'opera perfetta".

Il suo post è stato particolarmente apprezzato dai numerosi fan dell'opera di Kohei Horikoshi, la foto infatti ha ricevuto quasi 2 mila Mi piace e numerosi commenti, in cui gli appassionati si congratulano con la cosplayer per essere riuscita a ricreare il look del protagonista dell'anime e del manga.