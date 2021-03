My Hero Academia: 5 cose che non sapevate sull'eroe numero due Hawks

Grande protagonista del finale della quarta stagione di My Hero Academia è stato Hawks, l'eroe alato che si è posizionato alle sole spalle di Endeavor nella classifica dei migliori Heroes della società. In attesa di vedere che ruolo avrà nella prossima stagione, che partirà con un episodio riassuntivo, ecco alcuni segreti su di lui.

Hawks, alias Keigo Takami, è dotato del Quirk Fierce Wings, ovvero delle ali simili a quelle di un falco che gli permettono di volare liberamente nei cieli della città. Sebbene non sia dotato di grande forza fisica, come ad esempio All Might o Mt. Lady, l'eroe numero due è ugualmente abile in combattimento grazie alla sua straordinaria velocità.

Il mezzo principale con cui Hawks attacca i villain sono le piume che ricoprono le sue ali. Keigo riesce a gestirle singolarmente lanciandole come pugnali, oppure unirle per creare una sorta di spada. Inoltre, a dispetto dell'apparenza, le penne sono così robuste da poter trasportare feriti o essere utilizzate per spostare macerie.



La più grande debolezza del Fierce Wings è il numero limitato di penne di cui Hawks dispone. Difatti, l'hero non rigenera istantaneamente le piume perdute e per questo può restarne senza. Più piume utilizza, più piccole diventano le sue ali, andando così a ostacolare la sua capacità di volare. Stando alle informazioni disponibili, per la rigenerazione completa delle piume Hawks ha bisogno di almeno due giorni di riposo. Altra grande debolezze dell'eroe è il fuoco, che in un attimo può mandare in cenere le sue ali.

Hawks è in grado di utilizzare le sue piume grazie al potere telecinetico della sua mente. Grazie a questa caratteristica può emettere ondate di penne, richiamarle per riformare le sue ali, controllarne la velocità e l'angolo degli attacchi.



Come abbiamo visto nell'anime, Hawks può usare le piume per percepire la presenza di qualcuno o per ascoltare le conversazioni altrui sfruttando i cambiamenti dell'aria provocati dalle vibrazioni. Combinata a una vista superiore alla norma, questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per missioni di spionaggio.



Hawks è sostanzialmente un falco. Il Fierce Wings, dunque, gli permette di essere uno degli Hero più veloci nella società, al pari di Ingenium. Ma quanto è veloce? Stando ad alcune stime, Endeavor può rompere la barriera del suono utilizzando le sue fiamme; nell'Ultra Analysis Book, però, il Flame Hero viene classificato solo in A per velocità. Hawks, invece, è un grado S. Ciò vuol dire che riesce facilmente a volare a velocità superiori a 1239 chilometri orari.

