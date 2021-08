My Hero Academia 5: il dilemma della famiglia Todoroki nel nuovo sketch di Horikoshi

Nonostante sia impegnato con la serializzazione del manga, l'autore di My Hero Academia ha celebrato l'uscita dell'episodio settimanale dell'anime condividendo ben due sketch inediti. Con la Stagione 5 attualmente incentrata sui dilemmi della famiglia Todoroki, una delle illustrazioni è dedicata proprio a Shoto e suo padre Endeavor.

In occasione della trasmissione dell'episodio 106, disponibile alla visione gratuita su Crunchyroll, Kohei Horikoshi ha realizzato uno splendido schizzo che ritrae i componenti della famiglia Todoroki, eccetto due. La puntata è infatti dedicata al violento passato di Endeavor e al suo tentativo di riapprocciarsi ai suoi figli. Se da una parte la dolce Fuyumi sta cercando di fare il possibile per legare con suo padre, dall'altra Natsu ha fatto muro. Nel mezzo vi è Todoroki, il quale ancora non sa bene come comportarsi con il "nuovo" Enji Todoroki.

Lo schizzo vede i quattro componenti della famiglia camminare l'uno dietro l'altro, come a rincorrersi per cercare di ristabilire la pace. In testa vi è Natsu e a seguire Fuyumi, Enji e Shoto. Nel disegno non vi sono Rei Todoroki, moglie di Endeavor finita in un centro riabilitativo a seguito di un trauma, e Toya Todoroki, primogenito scomparso.

Un secondo artwork condiviso dall'autore è invece incentrato su Ochaco Uraraka. La dolce Uravity, in abiti civili, invita tutti i fan a guardare l'episodio, ricordando che la puntata 107 è stata rinviata di una settimana a causa dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Cosa ne pensate di questi due schizzi e dell'Arco di Endeavor?

Ecci la piccante cena di famiglia di My Hero Academia 5x17 e la prova finale dei tre eroi nelle immagini dell'episodio 18 della Stagione 5.