My Hero Academia 5, disponibile l'episodio 21 su Crunchyroll: villain contro villain

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia 5, intitolato "My Villain Academia", ha puntato i riflettori su Shigaraki e l'Unione dei Villain. L'organizzazione criminale, infatti, è stata intercettata da un certo Re-Destro che sembra aver messo sotto scacco tutti i compagni di Tomura.

Le prime immagini dell'episodio 21 di My Hero Academia 5 promettevano grande azione per la puntata odierna che, puntuale come al solito, è approdata su Crunchyroll alle 11:30 in punto. Quest'ultima saga accompagnerà gli spettatori fino al termine della stagione e riserverà non pochi colpi di scena ai fan a partire dalla misteriosa figura di Gigantomachia. L'arco narrativo in questione, infatti, si rivelerà cruciale per la caratterizzazione dei villain e per gli eventi futuri della trama.

Vi ricordiamo che la puntata andata in onda su Crunchyroll è solamente disponibile per gli account premium, con i profili gratuiti che dovranno attendere un'ulteriore settimana per avere accesso all'episodio. Per quest'ultimo gruppo di utenti, invece, a partire da oggi diventa accessibile la 5x20 di My Hero Academia 5.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla visione della puntata tramite il link disponibile alla fonte. E voi, invece, che aspettative avete per questa saga? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.