My Hero Academia 5: la dolcezza di Uraraka è la salvezza di Deku

Il Joint Traning Arc della Stagione 5 di My Hero Academia sta per volgere al termine, mettendo fine allo scontro tra le due sezioni di primini dello U.A. Highschool. Nell'ultimo round, però, è solamente un gesto di estrema dolcezza di Ochaco Uraraka a porre rimedio a una situazione disperata.

Il quinto round dell'allenamento congiunto vede Midoriya, Uraraka, Mineta e Ashido contrapporsi a Monoma, Shido, Kodai e Yanagi, supportati dall'outsider Shinso. È proprio quest'ultimo, come già avvenuto nel loro primo incontro, a scuotere il One For All di Deku.

Esattamente come successe nel dormitorio della Yuei, durante lo scontro Izuku perde il controllo del One For All, che sembra si stia evolvendo. Nel Quirk ereditato da All Might si è risvegliata una nuova Unicità, il Black Whip della quinta Vestigia Daigoro Banjo.

Tuttavia, al momento Midoriya è incapace di utilizzare e padroneggiare questo incredibile potere, e, quando durante la battaglia si manifesta, il ragazzo perde completamente il controllo. Quando sembrava che gli insegnanti stessero per intervenire per mettere fine ai giochi, un'azione preventiva di Uraraka ha placato la situazione.



La ragazza suggerisce a Shinso di far cadere Deku nell'ipnosi del suo Quirk. In questo modo, con un sonoro schiaffo e un tenero abbraccio, Ochaco salva Midoriya dall'esplosione del One For All. Questo momento affettuoso, però, è di breve durata; la battaglia tra le due squadre è ancora in corso. Sarà riuscita la 1-B a vincere questo ultimo round?



Ecco, nel dettaglio, il nuovo potere di One For All emerso in My Hero Academia 5. Scopriamo la reazione dei fan a My Hero Academia 5x10.