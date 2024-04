My Hero Academia, 5 domande a cui il manga dovrà rispondere entro la fine

Negli anni, il fumetto scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi ha portato in scena personaggi e situazioni assurde ma convincenti, introducendo nel corso della storia misteri e questioni rimaste irrisolte che dovranno necessariamente essere sviscerate prima del gran finale.

Cosa ne sarà dell'Unione dei Villain?

Dopo l'arco narrativo della Guerra, il gruppo di cattivi sembra essersi dissolto e frammentato, con alcuni membri neutralizzati e altri in condizioni sempre più sfavorevoli, come Dabi. Risulta lecito chiedersi se il gruppo tornerà o meno alla ribalta.

Dov'è il padre di Deku?

Il genitore del protagonista, Hisashi Midoriya, non è ancora apparso nella serie. Mentre la made Inko possiede il Quirk della Levitazione, si dice che il misterioso padre possegga quello dello Sputafuoco. I fan non vedono l'ora di scoprire come questo personaggio potrebbe interagire con il figlio se si incontrassero.

Qual è l'origine dei Quirk?

I poteri del mondo di My Hero Academia sembrano essere apparsi oltre cento anni prima dell'inizio della narrazione, per poi diffondersi in tutto il globo attraverso le persone. Ma come è cominciato il fenomeno? Come si è diffuso così rapidamente? Domande a cui lettori e spettatori cercano una risposta chiara.

Uraraka e Deku usciranno insieme?

Fin dal loro primo incontro, è stata evidente l'attrazione reciproca provata dai due personaggi. Sarebbe interessante chiedersi se la romance verrà approfondita. Sebbene My Hero Academia non tratti molto spesso queste tematiche, lo sviluppo di questa sottotrama potrebbe portare a risvolti curiosi nello sviluppo del personaggio di Uraraka.

Deku diventerà il più grande tra gli eroi?

Con i recenti risvolti del manga, il destino del protagonista sembra sempre più incerto, c'è quindi da chiedersi come potrà effettivamente svoltare la precaria situazione in cui si trova, per raggiungere il suo obiettivo finale. Il capitolo 419 di My Hero Academia mostra il giovane in gravissime condizioni. Gli appassionati sono con il fiato sospeso.

Se l'attesa vi sta prosciugando, ecco gli spoiler del capitolo 420 di My Hero Academia.

Su Il Mio Grande Libro da Colorare per Bambini: 100 Divertenti dise è uno dei più venduti di oggi.