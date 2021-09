My Hero Academia 5: due leader a confronto nella sinossi dell'episodio 23

Mentre siamo ancora in attesa della puntata 110, il cui rilascio è previsto come di consueto sabato alle ore 11:30 su Crunchyroll, in rete sono già emersi i primi leak sull'episodio 23 della Stagione 5 di My Hero Academia. Finalmente, i leader delle due fazioni in guerra si troveranno l'uno di fronte all'altro. Chi prevarrà?

La cruenta battaglia tra l'Unione dei Villain e l'Armata di Liberazione dei Superpoteri sta per arrivare a un decisivo punto di svolta. Nel contempo, però, la trasposizione anime realizzata da Studio Bones sta portando gli spettatori ad approfondire il passato di alcuni personaggi chiave. Dopo aver esplorato le disturbanti origini di Himiko Toga e aver assistito alla "Sfilata di Uomini Tristi", nel corso dell'episodio 5x23 sarà il turno di scoprire ulteriori informazioni sul passato di Tomura Shigaraki, o per meglio dire Tenko Shimura.

Come evidenziato dalla sinossi pubblicata dall'utente Twitter @Atsushi101X, la puntata 111 dell'anime ci immergerà nell'oscuro passato del leader dell'Unione, il quale, nel mentre, comincia la sua lotta con il gigantesco Ri-Destro.

Il piccolo Tenko fu preso in custodia da All For One, che lo trovò solo, abbandonato e impaurito in un vicolo della città. Mentre tutti i passanti scaricavano la responsabilità sul prossimo, solamente il crudele Re dei Villain si fermò a prestare soccorso. Probabilmente, però, l'eterno rivale di One For All era consapevole che quel bambino spaesato era proprio il nipote di Nana Shimura. L'unica cosa certa, è che ora Shigaraki porta avanti l'eredità del suo maestro e padre di vita.

Vi lasciamo infine a una recente polemica sul gioco mobile di My Hero Academia, dove il costume di Momo Yaoyorozu è stato censurato.