My Hero Academia 5: svelata la durata della saga di Endeavor, sarà un arco breve

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia 5 sta per iniziare, e i primi spoiler condivisi in rete poche ore fa sembrano anticiparne la durata. A quanto pare BONES potrebbe prendersi qualche libertà a causa dell'inversione degli archi narrativi, ma tra titoli e immagini sembra chiaro che la saga dell'agenzia di Endeavor durerà molto poco.

Senza entrare troppo in territorio spoiler, le immagini visibili in calce e la video anteprima dell'episodio 5x14 confermano che nell'episodio in questione vedremo lo scontro con Starservant, la chiamata tra Hawks e un importante villain e la prima apparizione di un libro molto importante per i risvolti futuri.

Dopo la trasmissione dell'episodio 5x14, in programma per sabato 26 giugno, My Hero Academia andrà in pausa per una settimana e tornerà il 10 luglio con l'episodio 5x15, intitolato "One by One". Il titolo della puntata in questione è molto simile a quello del capitolo 248 del manga, il che confermerebbe che l'arco dell'agenzia di Endeavor potrebbe concludersi con tre episodi totali.

L'episodio 5x13 di My Hero Academia ha quindi adattato due capitoli su dodici della saga in questione, il 5x14 ne adatterà cinque, e il 5x15 concluderà la trasposizione. Gli eventi della saga dell'agenzia di Endeavor saranno quindi trasposti un po' più velocemente del solito, una scelta necessaria per lasciare il giusto spazio all'arco "My Villain Academia", che ci accompagnerà fino alla fine della quinta stagione.