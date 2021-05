My Hero Academia 5: Ecco il primo poster di Todoroki per il Jump GIGA Spring

Mentre è già disponibile il sesto episodio della quinta stagione di My Hero Academia, vi segnaliamo questo tweet che ci permette di vedere il primo poster pensato per l'evento di Jump intitolato GIGA Spring 2021.

In calce alla notizia potete trovare il messaggio condiviso dall'account di Twitter @aitaikimochi, in cui è presente un disegno di Kohei Horikoshi dedicato a Todoroki. Il supereroe figlio di Endeavor ha colpito subito i numerosi appassionati di My Hero Academia, per la sua abilità di poter usare il ghiaccio e il fuoco per combattere i suoi avversari e in particolare per la sua emozionante storia. Ecco il messaggio presente nel tweet: "Horikoshi aveva inizialmente disegnato la copertina di Jump GIGA Spring 2021 con Todoroki circondato da effetti di fuoco e di ghiaccio, ma poi hanno deciso di rimuoverli per rendere più leggibile il testo. Ecco com'era il design originale di Horikoshi".

I numerosi appassionati di My Hero Academia hanno accolto con entusiasmo questo messaggio, che ha ricevuto oltre 2 mila Mi Piace, in particolare per lo stile del disegno di Todoroki. Come vi avevamo già segnalato, su Crunchyroll è disponibile la sesta puntata dell'opera di Kohei Horikoshi, invece ecco la nostra recensione del quinto episodio di My Hero Academia 5, uno degli anime più famosi degli ultimi anni.