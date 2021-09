My Hero Academia 5: tutta l'eleganza dell'Unione dei Villain nella nuova key visual

In occasione dell'arrivo della versione Blu-ray della quinta stagione di My Hero Academia in Giappone è stato annunciato uno speciale evento promozionale dove interverranno direttamente i doppiatori dei Villain protagonisti dell'ultimo arco narrativo affrontato nell'anime prodotto dallo studio Bones.

Dal titolo "1st Villain Alliance General Meeting" l'iniziativa in questione si svolgerà il 21 novembre 2021 alla sala concerti Tachikawa Stage Garden di Tokyo, e avrà come ospiti le voci di Shigaraki, Dabi, Toga, Spinner, Twice e Mr. Compress. I fortunati che potranno assistere all'evento dal vivo, avranno anche la possibilità di acquistare gadget e materiale realizzato appositamente per l'occasione.

L'annuncio è stato pubblicato tramite le pagine ufficiali dei social, come potete vedere nel post presente in fondo alla pagina, dove sfortunatamente non vi sono riportate informazioni sulla trasmissione in diretta dell'evento. Inoltre la notizia è stata accompagnata dalla diffusione di una nuova key visual ufficiale, che ritrae i sei Villain coinvolti con abiti eleganti, e molto lontani dai design originali.

L'ennesimo, simpatico, omaggio all'opera di Kohei Horikoshi e soprattutto ai personaggi che negli ultimi episodi dell'anime hanno ricoperto un ruolo fondamentale, tra flashback riguardanti il loro passato, e sviluppi che porteranno a devastanti conseguenze per il futuro dell'Hero Society, di Midoriya e dei suoi compagni.

Aspettando il gran finale della quinta stagione di My Hero Academia vi lasciamo scoprire le origini e il significato del nome di Shigaraki.