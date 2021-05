My Hero Academia 5: Endeavor sta cambiando, è il degno erede di All Might

Sebbene la quinta stagione animata di My Hero Academia sia ancora concentrata sull'allenamento congiunto tra le due classi del primo anno dello Yuei, l'ultimo episodio ha colto l'occasione di mettere in mostra Endeavor, autore di un grande cambiamento personale. Riuscirà mai a sostituire la figura di All Might?

Nel corso della terza battaglia del test, Shoto, Iida, Ojiro e Shoji hanno il compito di vendicare la sconfitta subita dai loro compagni nello scontro precedente. Con l'esito in situazione di parità, ognuno di essi sa che dovrà dare il massimo. Ma a opporsi a loro ci sono Tetsutetsu, Kaibara, Honeuki e Tsunotori, altrettanto decisi a vincere la partita.

Nel frattempo, Endeavor e i suoi sottoposti sono alle prese con un inseguimento con un villain inferiore. Sebbene il No. 1 Pro Hero si occupi rapidamente del criminale, la sua testa è altrove: il suo unico pensiero è suo figlio Shoto, con cui non riesce a mettersi in contatto. Ricordandosi del loro burrascoso passato, Enji Todoroki sta cercando di riparare la frattura che si è creata nel loro rapporto, e nel tentativo di far ciò, ha inviato una "richiesta d'amicizia" al figlio.



Endeavor, inoltre, sta tentando di colmare l'enorme vuoto lasciato dall'abbandono di All Might e di sostituirlo come Simbolo della Pace. Dopo aver fermato il villain, lo vediamo intrattenersi con un gruppo di bambini salvati durante l'inseguimento. Ma la strada è ancora lunga, riuscirà a diventare il Numero Uno dei suoi sogni?

My Hero Academia 5x07 è ora disponibile su Crunchyroll.