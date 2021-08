My Hero Academia 5: Endeavor è un mentore modello, è migliore degli insegnanti dello Yuei?

La Stagione 5 di My Hero Academia ha offerto una grande possibilità a Endeavor. Divenuto l'eroe numero uno in seguito al ritiro di All Might, il Flame Hero sta cercando di diventare il Simbolo della Pace, nonché il modello per la futura generazione di Heroes. E se un giorno insegnasse allo U.A. Highschool?

Più che per le sue straordinarie doti, Endeavor è conosciuto per i suoi modi bruschi. D'altronde, inizialmente ci è stato presentato come un pessimo genitore, disposto a usare suo figlio Shoto come uno strumento per raggiungere il suo sogno. Tuttavia, ora che quel desiderio è stato realizzato, ma solamente a causa del ritiro dalla scena di All Might, Endeavor sta lentamente cambiando.

La brutale educazione impartita al piccolo Shoto, portò il ragazzo a ripudiare il suo Fire Quirk. Grazie alle parole di Deku e alla battaglia tra Endeavor e l'High End Nomu, ora è lo stesso Shoto a cercare suo padre Enji come mentore.

Assieme a Deku e Bakugo, Shoto ha scelto di diventare un tirocinante dell'Agenzia di Endeavor, la migliore della Hero Society. Il giovane Todoroki, tuttavia, non la ha fatto per cercare di ricostruire il rapporto con suo padre, ma principalmente per apprendere meglio il suo lato di fuoco, rimasto indietro rispetto a quello di ghiaccio. Dunque, Endeavor ha il compito di spronarlo a bruciare le sue fiamme con ancora più ardore.

A Deku, invece, il Flame Hero sta insegnando a mantenere il controllo, a concentrarsi su "una cosa alla volta" e a padroneggiare meglio il suo Quirk. Privo di Unicità per gran parte della sua vita, ora Midoriya deve controllare non uno, ma ben due poteri.

Ma quello che pare aver imparato di più dal tirocinio pare essere Bakugo. Kacchan ha finalmente capito che il sentiero seguito finora non è quello giusto. Certo, ha raggiunto una forza sorprendente, ma per diventare un eroe professionista ora deve fare un passo in più: imparare a fidarsi degli altri e a credere nella forza dell'amicizia. Ecco la lezione appresa da Bakugo in My Hero Academia 5.

In poche settimane, Endeavor ha impartito una grande lezione al trio, dimostrando di essere un mentore modello, addirittura superiore ad alcuni insegnanti dello Yuei. E se un giorno diventasse uno dei professori del liceo per eroi? Le intenzioni iniziali di Horikoshi erano proprio quelle! Ecco Endeavor in un poster di My Hero Academia 5.