My Hero Academia, i 5 episodi più popolari dell'anime di Bones

L’adattamento animato di My Hero Academia, ad opera dello studio Bones, ha aggiunto epicità alla storia di Izuku Midoriya e degli studneti della classe 1-A della Yuei, coinvolgendo milioni di spettatori in battaglie e momenti memorabili, molti dei quali hanno ricevuto un plauso unanime da parte della community per l’ottima qualità realizzativa.

Ecco, dunque, i 5 episodi di My Hero Acadmeia più popolari e apprezzati dal pubblico. Attenzione a possibili spoiler.

Iniziamo dall’episodio 49, intitolato “One For All”, in cui All Might riesce a sconfiggere All For One rimanendo però gravemente ferito e provato per aver spinto il proprio corpo oltre i limiti di sopportazione dell’eccessivo utilizzo del Quirk. Poco dopo la fine della battaglia, il Simbolo di Pace indica Midoriya riconoscendolo come suo erede e decretando il suo ritiro dall’azione sul campo.

Proseguiamo con l’episodio 74, “Lemillion”, in cui Mirio Togata, uno degli studenti migliori della Yuei, e parte del Grande Trio dell’accademia, si fa strada contro gli uomini della Shie Hassaikai, e protegge la piccola Eri, centrale nei piani di Overhaul. Per farlo, però, viene colpito da uno dei proiettili elimina Quirk. La perdita delle capacità derivanti da Permeazione sancisce la fine della sua promettente carriera, ma non per questo Mirio si ferma. Il giovane Hero, infatti, continua a difendere Eri con tutte le sue forze, pur essendo senza Quirk, aspettando l’arrivo dei rinforzi.

In fondo al podio si classifica invece l’episodio 124, “Dabi Dance”, durante il quale il Villain conosciuto come Dabi rivela la sua vera identità, Toya, primogenito della famiglia Todoroki, approfondendo il suo passato e minando le basi della Hero Society, macchiando pesantemente la fama di Endeavor, attuale Pro Hero Numero 1. Lo shock provocato dalle rivelazioni, trasmesse in diretta nazionale e raccontate da Dabi, creano un momento indimenticabile, definendo anche un punto di non ritorno nella storia di Endeavor.

La seconda posizione va invece alla puntata 122, “Katsuki Bakugo: Rising”, un episodio ricco di colpi di scena, soprattutto nella parte finale, e in cui vengono mostrati i risultati della crescita di Bakugo. Ormai consapevole del fardello che sta segnando la vita di Midoriya, e maturo al punto da comprendere di dover difendere il proprio amico-rivale, Bakugo si muove senza pensare per salvare Deku, rimanendo investito da un terribile attacco di Shigaraki.

L’episodio più popolare è però il 136, “Deku Vs Sezione A” in cui Midoriya, diventato ormai un Vigilante solitario per non mettere in pericolo i suoi cari, viene raggiunto dai compagni. Insieme provano a fargli capire di volerlo ancora tra loro, e Bakugo in persona arriva a scusarsi per tutte le volte in cui l’ha trattato male. Mosso dalla sincerità delle parole dei suoi amici, Deku si riunisce a loro, comprendendo quanto sia fondamentale avere relazioni del genere per proseguire la sua carriera di Hero.

Per concludere, vi lasciamo ai 5 personaggi dal miglior character design di My Hero Academia, e fateci sapere qual è stato per voi l'episodio più emozionante dell'anime.

