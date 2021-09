My Hero Academia 5, l'episodio 21 a confronto con il manga: a che punto siamo?

Come è ormai ben noto, la trasposizione animata di My Hero Academia si è addentrata in My Villain Academia, un arco narrativo completamente focalizzato sui criminali che i lettori del manga hanno potuto apprezzare già da qualche tempo. Scopriamo quanti e quali capitoli sono stati adattati dall'episodio 21 della Stagione 5.

Con l'esplosione della guerra tra l'Unione dei Villain di Tomura Shigaraki e l'Armata di Liberazione dei Superpoteri di Ri-Destro, gli spettatori possono finalmente addentrarsi in My Villain Academia, il tanto atteso arco narrativo che nell'anime è stato ricollocato temporalmente. Difatti, se nel manga questa saga la si trova prima dell'Arco dell'Agenzia di Endeavor, nella trasposizione animata accade il contrario.

Grande protagonista dell'episodio 21 di My Hero Academia quinta stagione è Himiko Toga, la ragazza tanto carina, quanto psicopatica che presta servizio al fianco di Shigaraki. In questa puntata gli spettatori vengono a conoscenza delle sue disturbanti origini e della sua prima cotta adolescenziale: un flashback necessario per poter comprendere al meglio i sentimenti da lei provati.

Come riportato dal sempre affidabile utente Twitter @Atsushi101X, My Hero Academia 5x21 adatta gli eventi di diversi capitoli del manga. Più precisamente, la puntata 109 della serie anima due pagine del capitolo 218, nove pagine del capitolo 224, i capitoli 225 e 226, otto pagine del capitolo 227 e, infine, il capitolo 228. Questa puntata, dunque, ripercorre la prima parte del Volume 24, serializzato in Italia da Star Comics.

Tra le due versioni non si denotano sostanziali differenze, ma il magnifico tratto di Kohei Horikoshi è un qualcosa che potrebbe farvi optare per cominciare a seguire il manga piuttosto che l'anime. E voi quale versione seguite e preferite?