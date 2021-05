My Hero Academia 5: l'episodio 6 è da ora disponibile su Crunchyroll

Studio BONES sta facendo del suo meglio anche nella stagione 5 di My Hero Academia. L'adattamento televisivo del manga di Kohei Horikoshi, infatti, continua a stupire giorno dopo giorno, merito di un comparto tecnico qualitativamente elevato anche per una serie così tanto longeva.

Lo scontro tra la classe 1-A e 1-B è infine iniziato e ha già riservato piacevoli colpi di scena. L'autore, infatti, attraverso questa saga ha colto l'occasione di mostrare ai fan i miglioramenti dei personaggi e porre sotto i riflettori tutti gli aspiranti Hero della classe 1-A. In totale assisteremo a 5 scontri, di cui il primo è risultato a favore dei protagonisti. Il secondo, invece, ha messo in vantaggio la classe 1-B con Yaoyorozu e Tokoyami pronti al contrattacco nell'episodio 6 di My Hero Academia.

A tal proposito, puntuale come ogni settimana Crunchyroll ha reso disponibile la nuova puntata per gli utenti premium a partire dalle 11:30, mentre gli utenti con l'account gratuito dovranno attendere il prossimo weekend per visionare l'episodio 6. Per questi ultimi, tuttavia, si sblocca finalmente la 5x05 intitolata "Operazione: improvvisazione nuove mosse". Sia il nuovo che il vecchio episodio sono ad ogni modo rintracciabili tramite il link allegato alla fonte.

E voi, invece, che aspettative avete per la nuova puntata di My Hero Academia 5? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.