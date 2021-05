My Hero Academia 5: l'episodio 8 è disponibile su Crunchyroll

Dopo una settimana di attesa dalla scorsa puntata, finalmente My Hero Academia 5 è tornato con un nuovo episodio, il 96° in ordine di uscita. La puntata, ovviamente, è come sempre disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano.

Primi dettagli in merito alla 5x08 di My Hero Academia erano emersi già nella giornata di ieri quando sono trapelate in rete alcune immagini del nuovo episodio che preannunciavano un epico scontro per questo nuovo round tra la classe 1-A e la 1-B. A tal proposito, la Saga dell'Allenamento Congiunto dovrebbe terminare entro le prossime 5 o 6 settimane, presumibilmente in occasione dell'uscita del secondo cour.

Vi ricordiamo sin da ora, tuttavia, che la nuova puntata è accessibile soltanto agli abbonati a Crunchyroll, mentre gli account gratuiti dovranno attendere una settimana per accedere all'episodio. Per quest'ultimo gruppo, ad ogni modo, diventa accessibile la settimana puntata, precedentemente riservata agli account premium. Cogliamo l'occasione, infine, per suggerirvi le nostre ipotesi in merito all'ultima stagione di My Hero Academia che, di questo passo, potrebbe giungere nel giro dei prossimi 4 anni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova puntata, vi è piaciuto l'esito del 3° scontro? Diteci le vostre impressioni a caldo, come di consueto, con un commento qua sotto.