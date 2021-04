My Hero Academia 5: Eraserhead come All Might nel terzo episodio della nuova stagione

Nel terzo episodio della quinta stagione animata di My Hero Academia ha fatto ritorno un personaggio che non si vedeva dai tempi del Festival dello Sport. Parliamo di Hitoshi Shinso, il cui sogno era quello di entrare nel dipartimento eroi del Liceo Yuei.

Attraverso il suo Quirk, il Lavaggio del Cervello, Shinso può controllare la mente delle persone e obbligarle a obbedire a ogni suo comando. Per far ciò, però, il bersaglio deve verbalmente rispondere a una sua domanda. Scoperto questo segreto, il Quirk è totalmente inefficiente, rendendo vulnerabile l'aspirante eroe. Per entrare nel dipartimento eroi dello Yuei, come abbiamo imparato, ci vuole ben altro, ma a quanto pare Shinso è tornato con un nuovo asso nella manica.

Durante il periodo lontano dalle scene, Hitoshi Shinso si è costantemente allenato in compagnia di Shota Aizawa, che, seguendo quanto fatto da All Might con Deku, è diventato il suo mentore personale.

Grazie ai suoi insegnamenti, Shinso ha imparato a controllare la tecnica di combattimento che contraddistingue Eraserhead. Maneggiando il lungo nastro avvolto intorno al collo, l'aspirante eroe si è trasformato in un insidioso combattente di supporto in grado di abbattere gli avversari senza nemmeno toccarli direttamente.

Ma perché Eraserhead ha scelto proprio lui come suo allievo "prediletto"? Da ragazzo, Aizawa era esattamente come Shinso, non possedeva alcuna capacità offensiva o difensiva e tutto quello che sapeva fare in battaglia era fermare gli avversari con il suo Quirk. Dunque, il professore della Classe 1-A dello U.A. Highschool ha rivisto se stesso in Shinso e attraverso le sue conoscenze intende coronare il suo sogno.



In My Hero Academia 5x03 è stata tagliata una scena del manga, scopriamo quale e perché. Ragdoll entra in azione in questo cosplay di My Hero Academia.