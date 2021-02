My Hero Academia 5, gli eroi tornano in azione: ecco il trailer della nuova stagione

My Hero Academia 5, la nuova trasposizione animata del manga di Kohei Horikoshi, è sempre più vicina e per ricordarlo ai fan è stato diffuso un video promozionale in cui è possibile ascoltare la nuova opening. Vediamolo insieme.

La tanto attesa nuova stagione dell'anime sarà presto resa disponibile e gli appassionati potranno rivedere i numerosi combattimenti che coinvolgono Deku ed i suoi amici. Recentemente era già stato condiviso un poster, dedicato a My Hero Academia 5, che presenta i personaggi principali della prossima saga che verrà adattata dallo studio BONES ed ora sono accessibili ulteriori informazioni grazie ad un trailer.

Il suddetto video è visibile in copertina a questa news e preannuncia i prossimi scontri d'addestramento che vedranno la classe 1-A affrontare i coetanei della 1-B. In esso vengono mostrati numerosi personaggi di entrambe le sezioni del liceo Yuei mentre dapprima si preparano per le battaglie e successivamente iniziano a sfoggiare i loro poteri. In sottofondo è inoltre presente la nuova sigla d'apertura denominata "No.1" suonata dal gruppo Dish.

Al termine del trailer un colpo di scena viene preannunciato da una frase che recita "e qualcosa si risveglia..." poi una voce grida il nome del protagonista ma per conoscere ulteriori dettagli si dovrà attendere l'uscita dell'anime in data 27 Marzo 2021.

Voi cosa ne pensate? Siete in attesa di rivedere gli amati eroi? Cosa vi aspettate dalla nuova stagione?

