My Hero Academia 5: l'estenuante allenamento a cui veniva sottoposto il piccolo Shoto

Focalizzata sul grandioso scontro tra le due sezioni di primini del Liceo Yuei, la quinta stagione di My Hero Academia non perde l'opportunità per esplorare la vita di alcuni dei protagonisti. Il più recente episodio, in particolare, si concentra sul nuovo numero uno Endeavor e sul suo passato con Shoto.

Sebbene stia cercando di redimersi e di sostituire al meglio delle sue possibilità All Might come nuovo Number One Hero, Endeavor è ancora strettamente legato al suo burrascoso passato, un passato fatto di violenza e oscurità.

Come evidenziato da un flashback, Endeavor era un padre spietato, che non provava alcuna pietà nel sottoporre il piccolo Shoto ad allenamenti estenuanti per un bambino della sua età. Enji Todoroki voleva spronare suo figlio a spingersi oltre i propri limiti, sprigionando una fiamma più calda e luminosa che mai, ma nel farlo non si era reso conto di essersi spinto oltre.

Shoto ha avuto un'infanzia difficile e drammatica, che come sappiamo è riuscito in parte a superare solamente grazie all'incontro con Midoriya. Attualmente, Endeavor sta cercando di rimediare ai suoi errori passati, facendo timidi tentativi di riallacciare i rapporti con la sua famiglia e con Shoto. In questa battaglia, ad esempio, prova a mettersi in contatto telefonico con suo figlio, che però è impegnato nello scontro con la Classe 1-B.

Ecco il cambiamento di Endeavor in My Hero Academia 5.