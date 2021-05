My Hero Academia 5 eventi che hanno cambiato la vita di Shoto

Shoto Todoroki è senza alcun dubbio uno dei personaggi più apprezzati del cast di My hero Academia. Il pubblico lo ama non solo per il suo spettacolare Quirk, che combina fuoco e ghiaccio, e per il suo look, ma anche per l'incredibile evoluzione di cui si è reso protagonista nel corso della serie.

Shoto è il frutto di un matrimonio combinato, nato con l'unico obiettivo di possedere il Quirk definitivo e superare in grandezza il Simbolo della Pace All Might, realizzando così il sogno di suo padre Endeavor. La sua vita non è stata quella di un qualsiasi altro ragazzo, il giovane Todoroki ha dovuto affrontare numerose situazioni difficili, che però lo stanno portando a diventare l'Hero dei suoi sogni.

L'episodio che lo ha segnato maggiormente è avvenuto quando, ancora un bambino, sua madre Rei gli lanciò sul viso una pentola d'acqua bollente. L'unica luce della sua vita, che era un susseguirsi di allenamenti con suo padre, venne meno, una sorta di tradimento che lo ha portato a chiudersi in se stesso, a odiare Endeavor e a ripudiare il Quirk di fuoco.

Questo evento è stato superato solamente numerosi anni dopo, quando, al Festival dello Sport, si è scontrato con Izuku Midoriya. Mentre Deku dava il suo 100% per affrontare il rivale, Shoto ancora si tratteneva dall'usare le sue fiamme; solamente grazie all'emotività e alle parole di Midoriya le barriere mentali di Todoroki sono andate in frantumi. Da quel giorno, infatti, ha iniziato nuovamente a usare la parte sinistra e a parlare con suo padre.



Altro episodio che ha avuto grande impatto sulla vita di Shoto è stato l'incontro con Stain e il "quasi" cambiamento di Teniya Iida, suo capoclasse. Questa esperienza gli è stata utile non solo per capire gli errori della sua infanzia, ma anche per creare il suo primo vero rapporto di amicizia e di fiducia.



Nonostante l'enorme potenziale a disposizione, gli unici a non superare l'esame di licenza provvisoria sono stati Bakugo e Shoto. Scioccato per aver fallito e per il suo comportamento egoistico, l'aspirante eroe è riuscito a ritrovare grande umiltà, pace interiore e chiarezza d'intenti. Inoltre, anche in questo caso ha trovato un nuovo amico, l'irascibile Bakugo.



Ultimo evento è quello accaduto al termine della quarta stagione animata, ossia l'incontro tra suo padre Endeavor, appena divenuto il Number One Hero, e l'High End Nomu. Spaventato dall'idea di perdere per sempre la figura paterna ed entusiasta nel vederlo combattere con così tanto ardore per proteggere la popolazione, Shoto ha realizzato che anche Enji Todoroki stava combattendo con i suoi demoni interiori. Nella quinta stagione, i due si stanno finalmente concedendo una nuova possibilità.



Cosa accadrà nel futuro di Shoto? Non ci resta che scoprirlo nel corso delle prossime saghe di My Hero Academia 5. Ecco la sfida di Iida e Todoroki in My Hero Academia 5x07.