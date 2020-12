My Hero Academia: 5 eventi che hanno definito il carattere di Uraraka

Ognuno dei giovani studenti del Liceo Yuei di My Hero Academia ha una sua personalissima idea sul concetto di eroe ed è pronto a dare la vita per il bene comune. Se Ochaco Uraraka incarna alla perfezione la figura dell'Hero è merito di questi cinque eventi accaduti durante il suo viaggio.

Uraraka è nata in una famiglia modesta, che lottava per pagare l'affitto e far quadrare i conti a fine mese. Se la ragazza ha scelto d'intraprendere la strada del Pro Hero è per ripagare i sacrifici commessi dai suoi genitori e poterli sostenere senza problemi. Se all'inizio era imbarazzata da questo concetto, reputandolo superficiale ed egoistico rispetto a quello di altri suoi compagni, grazie all'intervento di Deku e Iida si rende conto che non c'è nulla di cui vergognarsi. L'amicizia con i due ha rinnovato il suo spirito e le ha permesso di perseguire con ardore il suo obiettivo.

Al Festival Sportivo dello U.A. Ocacho ha dovuto affrontare Katsuki Bakugo, lo studente più potente della sua classe. Nonostante la disparità, Uravity ha dato il meglio di sé fino all'ultimo, dimostrando perseveranza e passione. Inoltre, grazie alle geniali tattiche basate sull'uso del suo Quirk, questo combattimento le ha permesso di mettersi in evidenza.

Ochaco ha effettuato il suo stage con l'Hero Gun Head. Con questa esperienza la ragazza ha migliorato la sua tecnica di combattimento a distanza ravvicinata, imparando a contrastare anche gli avversari più tenaci negli scontri fisici. Un passo da gigante, preso di sua iniziativa, per la sua crescita da eroe professionista.

Evento che è servito per formare il suo carattere è stato l'incontro con Himiko Toga. La conversazione tra le due ha evidenziato come l'eroina e la villain non siano poi così diverse. Sia Himiko che Ochaco sono fanciulle innamorate, desiderose di diventare come i loro eroi personali. Questo avvenimento ha scosso Uravity nel profondo, ma le ha permesso di rendersi conto di una differenza fondamentale. Himiko agisce per motivi egoistici, mentre lei combatte per il bene altrui.



Gun Head non è stato l'unico Pro Hero a contribuire alla crescita di Ochaco. La ragazza, in seguito, ha effettuato un apprendistato da Ryukyu, l'eroina drago. In compagnia di Asui e Nejire Hado, ha imparato lo spirito di collaborazione e la combinazione di Quirk di squadra. Quanto lontano è arrivata Uravity dal suo ingresso allo Yuei? Ecco 5 segreti sul Quirk di Kirishima di My Hero Academia. Il Quirk di Yaoyorozu è impressionante in questo cosplay di My Hero Academia.